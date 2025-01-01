Из-за «Лыжни России» в Перми ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Перми на отдельных участках дорог временно ограничат движение всех видов транспорта, сообщили в краевой ГИБДД.

Так, на период с 22:00 7 февраля до 16:00 8 февраля будет запрещено движение машин по ул. Пановой (четная сторона) на участке от ул. Лядовской до ул. Городецкой, а также ул. Лядовской на участке от ул. Бобруйской до АЗС «Лукойл».

В это жен время будет прекращено движение по ул. Спортивной на участке от ул. Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи» по адресу ул. Спортивная, 22.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обратились к водителям инспекторы Госавтоинспекции.

Напомним, 8 февраля в Пермском крае пройдут соревнования «Лыжня России-2025». Старт мероприятия пройдёт одновременно во всех муниципалитетах. В Перми выбраны два места для проведения «Лыжни России» — это базы «Пермские медведи» и «Прикамье».

К спортивному празднику может присоединиться любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. На этот раз организаторы подготовили три дистанции: 2 км для участников любого возраста, 5 км для юношей и девушек, родившихся в 2007 году и позже, и 10 км для мужчин и женщин, родившихся в 2006 году и раньше.

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