В Пермском крае открылась регистрация на «Лыжню России-2025» Соревнования пройдут 8 февраля Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

8 февраля в Пермском крае пройдут соревнования «Лыжня России-2025». Регистрация на участие в состязаниях уже открылась, сообщили в министерстве спорта региона и уточнили, что участие бесплатное, но без регистрации выйти на дистанцию не удастся.

Пройти процедуру нужно на портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/600563/1/form?eventsNumber=2982).

Отмечается, что старт мероприятия пройдёт одновременно во всех муниципалитетах. В Перми выбраны два места для проведения «Лыжни России» — это базы «Пермские медведи» и «Прикамье».

К спортивному празднику может присоединиться любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. На этот раз организаторы подготовили три дистанции: 2 км для участников любого возраста, 5 км для юношей и девушек, родившихся в 2007 году и позже, и 10 км для мужчин и женщин, родившихся в 2006 году и раньше.









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