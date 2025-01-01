Школьные проездные в Перми снова заработали в штатном режиме Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Электронные социальные проездные документы школьников (ЭСПДШ) вновь заработали в штатном режиме, об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

«Все технические неполадки устранены, и дети могут вновь использовать проездные в общественном транспорте. Благодарим вас за терпение и понимание!», — говорится в информации ведомства.

Напомним, на проблемы с продлением проездных документов для школьников пользователи пожаловались несколько дней назад. В минтрансе заявили тогда, что в курсе неполадок и уже приступили к их устранению.

При этом чиновники подчеркнули, что в случае если ЭСПДШ не сработал в транспорте, держатель вправе совершить поездку без оплаты. А за отказ в предоставлении льготного проезда по электронным социальным проездным лицам-получателям дополнительных социальных услуг предусмотрена административная ответственность.

Кроме того, в министерстве напомнили, что высаживать из транспортного средства лиц младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого, строго запрещается.

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