В минтрансе Прикамья прокомментировали перебои в работе школьных проездных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проблемы с продлением проездных документов для школьников будут решены в ближайшее время, сообщили в министерстве транспорта Пермского края.

В ведомстве отметили, что в функционировании электронных социальных проездных документов школьников (ЭСПДШ) пока существуют технические неполадки, касающиеся автоматического обновления их срока действия.

«Специалисты уже занимаются решением вопроса, а завершение всех необходимых работ запланировано на 4 февраля 2025 года, — рассказали в ведомстве. — В случае если ЭСПДШ не сработал в транспорте, держатель вправе совершить поездку без оплаты. За отказ в предоставлении льготного проезда по электронным социальным проездным документам лицам — получателям дополнительных социальных услуг предусмотрена административная ответственность».

Кроме того, в министерстве напомнили, что высаживать из транспортного средства лиц младше 16 лет, которые едут без сопровождения взрослого, строго запрещается.

«Мы следим за ситуацией и сообщим, когда система будет работать в штатном режиме», — сказано в заявлении чиновников.

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