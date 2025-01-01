Найдены потушившие Вечный огонь в Пермском крае Правонарушителями оказались две малолетние школьницы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщил глава Березников Алексей Казаченко, установлены правонарушители, которые погасили Вечный огонь на Мемориале Победы в городе 2 февраля. Ими оказались две малолетние школьницы. Найти их помогли камеры наблюдения.

Сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних уже провели с девочками беседы. Подростки раскаялись в поступке, сказали, что не подумали о последствиях. Родителей вызвали на административную комиссию для разговора.

«Обращаюсь ко всем — разговаривайте с детьми, объясняйте значимость памятных мест, рассказывайте о героизме соотечественников, прививайте уважительное отношение к нашей истории», — написал Казаченко в своём Telrgram-канале.

Напомним, проверку по факту инцидента с Вечным огнём в Березниках начали также следователи Следственного комитета Российской Федерации.

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