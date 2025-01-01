Потушившими Вечный огонь подростками заинтересовались пермские следователи Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Березниках Пермского края следователями Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту инцидента с Вечным огнём. В следком поступила информация, что он был потушен подростками, посетившими Мемориал Победы.

В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех деталей происшествия. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях, говорится в информации следкома.

Напомним, ранее глава Березниковского округа Пермского края Алексей Казаченко сообщил о случае вандализма на Мемориале Победы в Березниках.

Он рассказал, что в субботу, 2 февраля, в службу 112 поступил сигнал от горожан о том, что на мемориале погасло пламя. По камерам наблюдения отследили, что один из подростков кинул в Вечный огонь ком снега.

«Вопиющее неуважение к героям Великой Отечественной войны, к нашей исторической памяти. Кощунство в год 80-летия Победы», — возмутился градоначальник и попросил горожан помочь найти хулиганов.

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