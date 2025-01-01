Мэр Березников разыскивает подростков, забросавших снегом Вечный огонь Алексей Казаченко назвал случившееся кощунством Поделиться Твитнуть

фото из тг-канал главы Березников

Глава Березниковского округа Пермского края Алексей Казаченко сообщил о случае вандализма на Мемориале Победы в Березниках.

Он рассказал, что в субботу, 2 февраля, днём в службу 112 поступил сигнал от горожан о том, что на мемориале погасло пламя.

«Отследили по камерам. На видео один из подростков кидает в огонь ком снега… Вопиющее неуважение к Героям Великой Отечественной войны. К нашей исторической памяти. Кощунство в Год 80-летия Победы, — написал градоначальник. — Подготовлено заявление в полицию. Обращаюсь к березниковцам. Если узнали правонарушителей, напишите в комментариях или в личку».

Казаченко также поблагодарил сотрудников «Газпрома» за оперативность. Вечный огонь зажгли вновь в течение 20 минут.

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