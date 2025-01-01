Алёна Бронникова Пермь вошла в топ-5 городов по снижению площади квартир в новостройках Средняя площадь составила 48 «квадратов» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число городов, в которых в 2024 году было зафиксировано наиболее заметное снижение средней площади квартир в новостройках. Аналитическая платформа bnMAP.pro сравнила данные в российских городах-миллионерах за 2023 и 2024 годы.

В топ-5 локаций по снижению размеров строящихся квартир вошли Челябинск, где средняя площадь сократилась на 4,8% (до 46 кв. м), Санкт-Петербург — снижение на 4,6% (до 39 кв. м), Уфа — снижение на 4,1% (до 44 кв. м) и Красноярск — снижение на 2,9% (до 51 кв. м). В Перми площади лотов сократились на 2,2% (до 48 кв. м). Эксперты отмечают, что такая динамика указывает на сохранение интереса к студиям и однокомнатным квартирам.

Лидерами по приросту оказались Омск (+8,3%), Самара (+6,2%), Москва (+4,4%), Краснодар (+4,1%) и Казань (+2,1%). Омск и Самара также оказались лидерами и по средней площади лотов — 55 кв. м.

В Москве средняя площадь квартир в новостройках составила 50 кв. м. При этом средняя стоимость 1 кв. м продолжает оставаться самой высокой — 400 тыс. руб.

По приросту цены за «квадрат» в 2024 году столица не вошла в пятёрку лидеров, а Пермь оказалась на третьей строчке. Места распределились так: на первом месте Челябинск, где средняя цена за 1 кв. м составила 126 тыс. руб. (+23,7% к показателю за 2023 год), на втором месте — Ростов-на-Дону (138 тыс. руб., +21,5%), на третьем — Пермь (139 тыс. руб., +19,5%), за ней — Воронеж (119 тыс. руб., +19%), замыкают топ-5 Волгоград (110 тыс. руб.) и Омск (136 тыс. руб.), где прирост составил 18,9%.

Лидером по востребованности жилья на первичном рынке среди районов Перми в прошлом году стала Мотовилиха. За год здесь было продано около 2 тыс. квартир в новостройках. Наибольшим спросом пользовались «однушки» — 47%, самый востребованный метраж — от 30 до 40 кв. м (26% всех сделок).

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