Алёна Бронникова Лидером по востребованности квартир в новостройках Перми стала Мотовилиха Всего по договорам долевого участия в 2024 году было реализовано более 6 тысяч лотов Поделиться Твитнуть

Сервис цифровой аналитики «Объектив.рф» подвёл итоги 2024 года на рынке первичной недвижимости Перми. Всего по договорам долевого участия (ДДУ) было реализовано более 6 тыс. лотов, среднемесячный показатель — 548 шт. Большая их часть были ипотечными (79,5%).

Объём остатков в конце декабря составлял 15,5 тыс. шт. (более 783 тыс. кв. м). В открытой экспозиции находилось около 472 тыс. кв. м (около 9 тыс. лотов). За год совокупный объём жилья в открытой экспозиции вырос примерно на 38%. По данным экспертов, для реализации всего объёма жилья в строящихся проектах при текущих остатках потребуется два года и три месяца.

Лидером по востребованности квартир в новостройках среди районов стал Мотовилихинский, где за год было продано около 2 тыс. квартир. Наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры, доля которых в общей структуре сделок составила 47%. Самый востребованный метраж — интервал от 30 до 40 кв. м (26% от всех сделок). К концу года средняя стоимость 1 кв. м превысила 152 тыс. руб. (+16%).

«Несмотря на то что после отмены льготной ипотеки и снижения спроса многие ждали падения цен — динамика показала интенсивный рост во второй половине 2024-го. С одной стороны, девелоперы активно использовали дисконтирование, с другой — включение банковских комиссий и коммерческих субсидий в итоговую стоимость лота сразу подтянуло цены вверх. Мы говорим о ситуации, когда девелоперы сами были вынуждены субсидировать ставку или часть ПВ для того, чтобы мотивировать покупателя совершить сделку», — комментируют эксперты.

По итогам 2024 года, валовая выручка девелоперов в Перми составила 44,34 млрд руб. Количество проданных лотов — 6,7 тыс. общей площадью 323,1 тыс. кв. м. На трёх девелоперов — «Девелопмент Юг», ПЗСП и «Мегаполис» — пришлось 40,5% сделок.

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