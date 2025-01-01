В Перми заработает новая Служба сохранения детей с инвалидностью в семьях Этим проектом занимается фонд «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

На сегодняшний день в Пермском крае у более 50% детей-сирот есть серьёзные ограничения по здоровью, и поэтому большинство из них рискует всю жизнь провести сначала в детдоме, затем – в психоневрологическом интернате. Чтобы решить эту проблему, команда пермского благотворительного фонда «Дедморозим» создала новую Службу сохранения детей с инвалидностью в семьях.

Шансы ребёнка с инвалидностью оказаться в детском доме в 50 раз выше, чем у здорового.

Зачастую родители отказываются от детей-инвалидов из-за многочисленных трудностей: потребность в особом уходе, финансовые затраты на заботу и ограничение возможности родителей работать. Чтобы помочь семьям преодолеть всё это, и создаётся новая служба, которая работает на базе проекта «В домике».

По словам руководителя проекта «В домике» Татьяны Добрыниной, для Перми это первый подобный опыт.

«Мы первые, кто помогает справиться с трудностями в ситуациях возможного разлучения ребёнка с семьёй. Мы поддерживаем родителей, чтобы дети могли жить дома, среди родных и близких, а не в интернатах», – пояснила она.

В частности, служба будет предоставлять услуги психолога, юриста, сиделки, координатора помощи семьям и узких специалистов. Такой комплексный подход поможет в профилактике эмоционального выгорания родителей и, как следствие, снизит число детей, которые попадают в интернаты.

Создание Службы сохранения детей с инвалидностью в семьях стало возможным за счёт использования средств президентского гранта, который фонд получил в прошлом году.

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