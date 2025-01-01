Жители Пермского края оценили удобство оплаты улыбкой За 2024 год в регионе совершено более 260 тысяч транзакций Поделиться Твитнуть

Сервис «Оплата улыбкой» доступен на 17 тыс. терминалов Сбербанка, установленных более чем в 14 тыс. точках продаж партнёров.

При этом средний чек оплаты улыбкой составил 945 руб., а самое крупное приобретение, за которое покупатель рассчитался улыбкой в одном из автосалонов Перми, составило 1,9 млн руб.

Биометрия представляет собой безопасную и надёжную технологию для проведения платежей, поскольку данные сохраняются в Единой биометрической системе в форме зашифрованного кода, который нельзя повторно использовать. Платформа функционирует на базе анонимных данных, обеспечивая их высокую степень защиты. Платежи по биометрии осуществляются через защищённый канал связи. Система распознаёт уникальные особенности лица, удостоверяя личность, после чего происходит списание средств с указанной карты.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением Сбербанка:

— Сбер запустил сервис оплаты улыбкой летом 2023 года. За два года наш сервис завоевал сердца жителей Прикамья. Более 260 тысяч транзакций — яркое подтверждение тому, что люди ценят удобство и безопасность новых технологий. Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в развитие безналичной экономики региона, сделав процесс оплаты простым и доступным каждому.

Для того чтобы начать платить улыбкой, нужно авторизоваться через сервис «Сбер ID», далее выбрать банковскую карту, создать код безопасности, который может потребоваться для подтверждения покупок, а также предоставить биометрические персональные данные в Единую биометрическую систему. Для клиентов Сбера данная опция доступна в Сбербанк Онлайн ― подробнее по ссылке.

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