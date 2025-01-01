С использующих землю без прав пермяков взыскивают более 34 млн рублей Об этом сообщили в городском департаменте по земельным отношениям Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На территории Перми числятся 134 земельных участка, которые не зарегистрированы, но на которых располагаются капитальные сооружения. Это касается административных и производственных зданий, торговых объектов и индивидуальных жилых домов. Отмечается, что права на них не оформлены.

Как сообщили в городском департаменте по земельным отношениям, владельцам недвижимости были направлены требования о взыскании 33,3 млн руб. Эта сумма начисляется за фактическое использование участков. Такая ситуация возникает, когда собственник недвижимости использует землю без официального оформления прав и без внесения соответствующих платежей.

Кроме того, предусмотрена плата за необоснованное обогащение, основанная на материалах муниципального земельного контроля и государственного надзора. В 2024 году нарушителям были выставлены требования на сумму, превышающую 1,2 млн руб.

Если платежи по требованиям не будут осуществлены, специалисты департамента намерены обратиться в суд для взыскания неосновательного обогащения с владельцев.

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