Скончался бывший директор пермского Почтамта Александр Кажин Он возглавлял предприятие 11 лет Поделиться Твитнуть

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В Перми в возрасте 79 лет ушёл из жизни Александр Кажин, который занимал пост директора местного Почтамта, сообщает Properm.ru.

С 1999 по 2011 год Кажин руководил пермской почтовой службой, в течение этого времени были внедрены различные реформы в её деятельность, а также запущено профильное издание «Почто-ринг».

В 2004 году началась широкомасштабная реформа почты России. В результате было основано ФГУП «Почта России», которое объединило региональные почтовые службы в формате филиалов по всей стране.

В некрологе об Александре Ивановиче Кажине говорится: «Он был талантливым, неординарным руководителем. Очень любил свою работу и умел найти подход к каждому сотруднику. Всегда внимательный, дружелюбный — он пользовался любовью и уважением как среди коллег, так и среди руководителей самого высокого краевого уровня. Коллектив почтовой связи скорбит о невосполнимой утрате».

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