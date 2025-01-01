Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской галерее открывается вторая экспозиция из цикла выставок одной картины Реставраторы раскрыли секреты голландской картины XVI века Поделиться Твитнуть

Ольга Шур

Пермская художественная галерея продолжает цикл выставок одной картины «От реставрации к интерпретации. Четыре истории».

Выставки одной картины — далеко не редкий формат в музейной работе, однако проект Пермской художественной галереи «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) — это нечто принципиально новое. Как ясно из названия, проект состоит из четырёх моновыставок, и каждая посвящена одной работе из коллекции галереи, недавно прошедшей реставрацию.

Недавно закрылась чрезвычайно успешная первая выставка проекта, и 7 февраля открывается вторая — «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса» (6+). Она рассказывает о картине, созданной в конце XVI века неизвестным нидерландским мастером, а также о том, как реставрация не только вернула полотну первоначальный вид, но и установила важные детали её провенанса.

В основе сюжета картины библейское сказание об Адаме и Еве — об искушении, запретном плоде Древа познания и изгнании из Рая. Грехопадение оставалось важнейшим сюжетом в живописи на протяжении многих столетий.

Благодаря исследованиям специалистов Всероссийского художественно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, где картина из пермской коллекции проходила реставрацию в преддверье переезда в новое здание, выяснилось, что первоначальный сюжет картины был изменён. Физико-химические исследования картины показали, что авторская живопись находилась под слоем разновременных записей, сделанных под влиянием религиозных и политических обстоятельств разных эпох. Так, на одном из участков под изображением райских деревьев была обнаружена фигура Бога-Отца, которая была скрыта неизвестным художником предположительно в конце XVI — начале XVII века.

В то время в Европе бушевали религиозные войны. Голландия находилась под влиянием протестантизма, в котором не допускалось изображения священных ликов. «Крамольная» картина могла быть уничтожена, и изображение Бога-Отца было спрятано, чтобы сохранить картину. Как видим, это удалось: на картине появились пышные деревья райского сада, которые на протяжении 400 лет скрывали одного из главных героев сюжета.

Исследования установили, что история картины складывалась под влиянием пяти личностей: герцога Баварии Вильгельма V (1548 — 1626); его придворного гравёра Яна Саделера (1550 — 1600), который получил заказ на изготовление серии гравюр по библейским сюжетам; художника Мартина де Воса (1532 — 1603), который создал рисунки для гравирования; неизвестного владельца картины, принявшего решение скрыть фигуру Бога-Отца, и неизвестного художника, который исполнил это решение.

Выставка показывает, как выглядела картина до и после реставрации; как и в первой экспозиции цикла, здесь представлены реставрационные методы и материалы; подробно рассказано о тех временах, когда создавалось и бытовало «Грехопадение» — для этого в экспозиции появились старинные книги, гравюры, карты, монеты. Можно будет увидеть «следы времени», например, лётные отверстия жука-притворяшки, которые определили особенности восстановительных работ.

Руководитель проекта «От реставрации к интерпретации» — Ольга Старцева, заместитель директора Пермской галереи по научной работе. Куратор выстаки — Игорь Мартынов, главный научный сотрудник Пермской галереи. Архитектор Никита Гойнов, графический дизайнер Саша Бубнова.

Моновыставка «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса» (6+) доступна для зрителей с 7 февраля по 16 марта 2025 в Пермской художественной галерее (ул. Окулова, 75, к. 3).





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