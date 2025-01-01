Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермской галерее открывается вторая экспозиция из цикла выставок одной картины
Реставраторы раскрыли секреты голландской картины XVI века
Пермская художественная галерея продолжает цикл выставок одной картины «От реставрации к интерпретации. Четыре истории».
Выставки одной картины — далеко не редкий формат в музейной работе, однако проект Пермской художественной галереи «От реставрации к интерпретации. Четыре истории» (6+) — это нечто принципиально новое. Как ясно из названия, проект состоит из четырёх моновыставок, и каждая посвящена одной работе из коллекции галереи, недавно прошедшей реставрацию.
Недавно закрылась чрезвычайно успешная первая выставка проекта, и 7 февраля открывается вторая — «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса» (6+). Она рассказывает о картине, созданной в конце XVI века неизвестным нидерландским мастером, а также о том, как реставрация не только вернула полотну первоначальный вид, но и установила важные детали её провенанса.
В основе сюжета картины библейское сказание об Адаме и Еве — об искушении, запретном плоде Древа познания и изгнании из Рая. Грехопадение оставалось важнейшим сюжетом в живописи на протяжении многих столетий.
Благодаря исследованиям специалистов Всероссийского художественно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, где картина из пермской коллекции проходила реставрацию в преддверье переезда в новое здание, выяснилось, что первоначальный сюжет картины был изменён. Физико-химические исследования картины показали, что авторская живопись находилась под слоем разновременных записей, сделанных под влиянием религиозных и политических обстоятельств разных эпох. Так, на одном из участков под изображением райских деревьев была обнаружена фигура Бога-Отца, которая была скрыта неизвестным художником предположительно в конце XVI — начале XVII века.
В то время в Европе бушевали религиозные войны. Голландия находилась под влиянием протестантизма, в котором не допускалось изображения священных ликов. «Крамольная» картина могла быть уничтожена, и изображение Бога-Отца было спрятано, чтобы сохранить картину. Как видим, это удалось: на картине появились пышные деревья райского сада, которые на протяжении 400 лет скрывали одного из главных героев сюжета.
Исследования установили, что история картины складывалась под влиянием пяти личностей: герцога Баварии Вильгельма V (1548 — 1626); его придворного гравёра Яна Саделера (1550 — 1600), который получил заказ на изготовление серии гравюр по библейским сюжетам; художника Мартина де Воса (1532 — 1603), который создал рисунки для гравирования; неизвестного владельца картины, принявшего решение скрыть фигуру Бога-Отца, и неизвестного художника, который исполнил это решение.
Выставка показывает, как выглядела картина до и после реставрации; как и в первой экспозиции цикла, здесь представлены реставрационные методы и материалы; подробно рассказано о тех временах, когда создавалось и бытовало «Грехопадение» — для этого в экспозиции появились старинные книги, гравюры, карты, монеты. Можно будет увидеть «следы времени», например, лётные отверстия жука-притворяшки, которые определили особенности восстановительных работ.
Руководитель проекта «От реставрации к интерпретации» — Ольга Старцева, заместитель директора Пермской галереи по научной работе. Куратор выстаки — Игорь Мартынов, главный научный сотрудник Пермской галереи. Архитектор Никита Гойнов, графический дизайнер Саша Бубнова.
Моновыставка «Грехопадение. Кто поправил Мартина де Воса» (6+) доступна для зрителей с 7 февраля по 16 марта 2025 в Пермской художественной галерее (ул. Окулова, 75, к. 3).
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