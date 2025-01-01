Убийца пермского следователя не стал обжаловать приговор Алексей Головин будет отбывать 17 лет в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Алексей Головин

Максим Артамонов

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, осуждённый по делу об убийстве руководителя следственного отдела по Свердловскому району Евгения Середкина, не воспользовался правом на обжалование приговора. Об этом сообщает портал 59.ru.

Пермский краевой суд приговорил пенсионера Росгвардии Алексея Головина к 17 годам лишения свободы и 1 году ограничения свободы за убийство следователя СК Евгения Середкина. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Обвинительный вердикт судья вынес 17 января. Суд также обязал Головина выплатить отцу Середкина 2 млн руб., а детям убитого — по 2 млн 925 тыс. руб.

В ходе судебного процесса гособвинение требовало назначить обвиняемому 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима и три года ограничения свободы, а также удовлетворить иски потерпевших о взыскании морального ущерба.

Защита настаивала на более мягком наказании, поскольку причиной преступления стало аморальное поведение убитого, применявшего насилие к своей бывшей супруге.

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