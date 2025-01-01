Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Продажа билетов на концерт musicAeterna в Перми откроется 7 февраля Билеты на все концерты юбилейного тура будут доступны на «Яндекс-Афише» Поделиться Твитнуть

фото: perm.theatrehd.com

Никита Чунтомов

Оркестр и хор musicAeterna в марте отправляются в тур по городам России, посвящённый 20-летию оркестра.

Музыканты выступят в пяти городах и в четырёх из них исполнят крупнейшее сочинение симфонического репертуара — Вторую симфонию Густава Малера, а в Санкт-Петербурге ещё и Девятую симфонию Брукнера:

8 марта — Красноярская краевая филармония;

10 марта — Новосибирская государственная филармония;

12 марта — Пермский театр оперы и балета;

14 и 15 марта — Большой зал Московской консерватории;

20 марта — Лахта-Холл в Санкт-Петербурге.

В течение многих лет оркестр исполнял большинство симфонических партитур Малера, заслужив славу одного из его интереснейших интерпретаторов. Вторая симфония с её сложным замыслом, философски-религиозным подтекстом, гигантским исполнительским составом и невероятной экспрессией стала одним из лидеров в мировом концертном репертуаре.

Билеты на все концерты тура, в том числе и на пермский концерт 12 марта, будут доступны на «Яндекс-Афише» и поступят в продажу 7 февраля в 14:00 московского времени (в 16:00 в Перми).

Пресс-служба musicAeterna просит обратить внимание на то, что в сети появилось много сайтов перекупщиков, которые используют название оркестра и имя маэстро Теодора Курентзиса в адресе. Настоятельно не рекомендуется пользоваться подобными сайтами. Очень много случаев, когда зрители, купившие билет на неофициальных ресурсах (причем с большой переплатой), не могут попасть на концерт, потому что билет оказался недействительным или двойным.

Кроме «Яндекс-Афиши» билеты будут доступны на официальном сайте musicAeterna, небольшое количество билетов будет доступно на официальных сайтах залов, где проходят концерты. Никакие другие сайты не располагают билетами и не могут гарантировать их подлинность.

В первые часы продаж есть риск возникновения технических сложностей из-за ажиотажного спроса, поэтому пресс-служба musicAeterna рекомендует заранее подготовиться к покупке: открыть виджет «Яндекс-Афиши» в отдельной вкладке и заранее скопировать номер платёжной карты чтобы быстро вставить его в форму оплаты.

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