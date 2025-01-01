Алёна Бронникова Количество предложений на вторичном рынке жилья в Перми выросло на 12% Наибольший рост наблюдался в сегменте квартир-студий Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Количество предложений на вторичном рынке жилья в Перми в четвёртом квартале 2024 года выросло на 12%. Об этом сообщает сервис «Авито Недвижимость».

В целом по России количество представленных на платформе квартир увеличилось на 9% относительно аналогичного периода 2023 года. Наиболее заметный рост наблюдался в сегментах однокомнатных квартир (+14%), студий и двухкомнатных квартир (+11% в каждом). Рост спроса также наблюдался к покупке студий (+11%) и однокомнатных квартир (+4%).

В Перми рост предложений наблюдался в сегменте студий (+20%) и двухкомнатных квартир (+19%). Средняя стоимость лота составила 5 млн руб., стоимость 1 кв. м — 101 тыс. руб.

Дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Смоленске (3,9 млн руб.), Ульяновске (4 млн руб.) и Брянске (4,1 млн руб.). Самые высокие средние цены по итогам квартала были зафиксированы в Москве (31,6 млн руб.), Сочи (14,6 млн руб.) и Санкт-Петербурге (11,5 млн руб.).

«Одним из главных драйверов активности на вторичном рынке в четвёртом квартале стали альтернативные сделки, когда новое жильё приобретается за счёт средств от продажи предыдущей недвижимости. Например, если людям необходимо купить более просторное жильё из-за пополнения семьи или, наоборот, разъехаться с детьми и приобрести несколько компактных квартир вместо одной большой», — прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в январе количество объявлений о продаже квартир в новостройках Перми снизилось на 1,5%. В среднем по стране предложений стало меньше на 5,6%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.