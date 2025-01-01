В Прикамье задержаны предполагаемые убийцы жителя Зюкайки Мужчину нашли мёртвым в снегу Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК в Верещагинском округе задержали двух мужчин 19 и 23 лет по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, ночью 3 февраля злоумышленники были в состоянии алкогольного опьянения. Около частного дома в п. Зюкайка они нанесли ранее незнакомому 35-летнему мужчине удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевший скончался на месте.

Вскоре подозреваемых задержали. Следователи настаивают на заключения под стражу.

Сейчас следователи провели осмотр места происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы,

По словам местных жителей, ночью 3 февраля в посёлке громко играла музыка. Мужчина надел шорты и сланцы и около 01:00 вышел на улицу, чтобы сделать замечание группе людей. Завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку. По предварительной информации, противников было трое. Они повалили мужчину на землю, принялись избивать его, и от полученных ранений тот скончался на месте.

Погибшего с ранами на теле и голове, со следами борьбы нашла утром женщина, которая шла на работу. На нём были только шорты, тапочки стояли в сугробе рядом. Следственный комитет завёл уголовное дело.

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