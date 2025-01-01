Алёна Бронникова Местные жители озвучили версию загадочной гибели мужчины в Пермском крае Он был найден в сугробе в одних шортах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Брат погибшего жителя п. Зюкайка в Пермском крае, найденного в сугробе 3 февраля, озвучил журналистам свою версию произошедшего. Как сообщает perm.aif.ru, мужчина стал жертвой убийства.

По словам собеседника издания, его брат проснулся ночью 3 февраля от звуков громкой музыки за окном, которую слушали неизвестные через портативную колонку. Он надел шорты и сланцы и около 01:00 вышел на улицу, чтобы сделать замечание. Завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку. По предварительной информации, противников было трое. Они повалили мужчину на землю, принялись избивать его, и от полученных ранений тот скончался на месте.

Напомним, погибшего с ранами на теле и голове, со следами борьбы нашла утром женщина, которая шла на работу. На нём были только шорты, тапочки стояли в сугробе рядом. Следственный комитет завёл уголовное дело.

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