Татьяна Васильева заняла пост замминистра экономического развития Прикамья
До этого она руководила проектным офисом Агентства инвестиционного развития
Заместителем министра экономического развития Пермского края назначена Татьяна Васильева. В её обязанности будут входить направления, связанные с развитием государственно-частного партнёрства, включая правовое и организационное сопровождение проектов ГЧП, а также разработка рекомендаций по формированию условий для внедрения инвестиционных проектов, основанных на внебюджетном и смешанном финансировании, и поддержка моногородов региона.
Как сообщили в пресс-службе минэка, Татьяна Васильева имеет высшее техническое и экономическое образование: она окончила аспирантуру механико-математического факультета Пермского государственного университета и экономический факультет Московского государственного университета. Является кандидатом физико-математических наук. Перед назначением на должность замминистра руководила проектным офисом Агентства инвестиционного развития Пермского края.
Прежде чем начать работу в государственных структурах, Татьяна Васильева занималась разработкой решений для финансового сектора в компании «Прогноз» и проектной деятельностью в нескольких ИТ-компаниях Пермского края.
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