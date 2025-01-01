Алёна Бронникова Севший на мель в Керченском проливе пермский танкер был застрахован на 20 млн долларов Владельцем транспортируемого мазута является Роснефть Поделиться Твитнуть

Потерпевший крушение в конце 2024 года в Керченском проливе танкер «Волгонефть-212» пермского ООО «Кама Шиппинг» был застрахован более чем на 20 млн долл. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на ответ минтранса по запросу депутата Госдумы Алексея Куринного.

По данным издания, судно пермской компании было застраховано во Всероссийской страховой компании. Лимит ответственности по страховому полису за загрязнение окружающей среды — 20,1 млн долл., по удалению останков танкера — 3,3 млн долл. Второй затонувший танкер компании ЗАО «Волгатранснефть» — «Волгонефть-239» — застрахован в компании «Абсолют страхование» на 20,05 млн долл., в том числе ответственность за загрязнение — 6,35 млн, бункерным топливом — 3,4 млн, за последствия крушения — 3,4 млн.

Владелец мазута, который перевозили танкеры, — Роснефть. Старые суда к плаванию допустило ФАУ «Российское квалификационное общество».

ЧП произошло 15 декабря. По данным Минтранса, в море попало 2,4 тыс. тонн мазута, в регионе введены режимы ЧС регионального и федерального характера. В настоящее время дело о компенсации вреда, причинённого разливом мазута, рассматривается в суде.

В конце января спасатели МЧС установили, что протечек мазута с пермского танкера не выявлено, грунт вокруг кормы признан достаточно чистым, маслянистые пятна отсутствуют. По данным ведомства на 4 февраля, в акватории Чёрного моря с начала работ собрано более 178 тыс. тонн загрязнённого песка и грунта, сорбентом обработано более 52 тыс. кв. м.

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