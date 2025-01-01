В зоне СВО находятся 1163 жителя Пермского края, имеющих долги по алиментам После заключения контрактов они вернули детям свыше 187 млн рублей Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В 2024 году право приостановления исполнительных производств использовали 5063 должника из Пермского края, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП региона.

Согласно данным ведомства, хотя к участникам СВО не применяются принудительные меры взыскания долгов, некоторые жители Прикамья всё же стараются исполнять свои финансовые обязательства.

Например, житель Чернушки, призванный в армию в 2022 году, подал заявление о приостановлении 13 исполнительных производств, связанных с его долгом свыше 500 тыс. руб. перед кредиторами. Судебные приставы удовлетворили этот запрос, и должник, временно освобождённый от долгов, ушёл на фронт. Вернувшись в отпуск летом 2024 года, он обратился в ведомство и частично погасил долг на сумму 132 тыс. руб. Остальная сумма была перечислена им через четыре месяца.

Важно отметить, что социальная поддержка военнослужащих не распространяется на граждан, обязанных платить алименты. По действующему законодательству такая категория должников не имеет права на приостановку производств. Тем не менее, алиментообязанные отцы всё чаще отправляются на СВО, чтобы выплатить долги своим детям. На данный момент в зоне боевых действий находятся 1163 жителя Пермского края, обязанных по алиментам. После подписания контрактов они вернули долги на сумму более 187 млн руб.

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