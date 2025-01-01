Прокуратура в Пермском крае выявила плохую очистку от снега крыш школ и детских садов Руководителям образовательных учреждений внесены представления Поделиться Твитнуть

Прокуратура города Александровска в Пермском крае провела проверку соблюдения норм законодательства, касающегося обеспечения здоровья и безопасности учащихся и воспитанников образовательных учреждений округа.

В ходе выездных инспекций образовательных учреждений были обнаружены случаи запоздалой и недостаточной очистки крыш от накопившегося снега и наледи.

По итогам проверки прокурор направил представления руководителям этих учебных заведений. Необходимые работы по уборке кровель проведены, но ситуация продолжает оставаться под контролем городской прокуратуры.

Напомним, поводом для прокурорской проверки стал снимок школы во Всеволодо-Вильве, на которой видно, как дети занимаются физкультурой на улице рядом со зданием образовательного учреждения. При этом с крыши школы свисают огромные сосули, а дети проходят на лыжах прямо под ними.

«Дети всю зиму катаются здесь на лыжах (уроки физкультуры) и стоят под такими сосулями, просто огромными. Никто (сотрудники школы, преподаватели) не обращают даже внимания. Это просто кошмар», — сообщалось в паблике ВКонтакте «Александровск-Яйва | LIFE».

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