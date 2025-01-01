В Прикамье прокуратура проводит проверку в школах и детсадах Александровска Ранее в сети появились фотографии, где школьники занимаются физкультурой у здания с огромными сосулями Поделиться Твитнуть

В Александровске прокуратура начала выездные проверки школ и детских садов, которые расположены на территории округа. Поводом для проверки послужила информация в соцсетях о некачественной очистке крыш зданий образовательных учреждений от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проверит, как соблюдается законодательство по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся и воспитанников образовательных учреждений.

Отметим, ранее в соцсетях пользователи опубликовали фотографию школы во Всеволодо-Вильве, на которой видно, как дети занимаются физкультурой на улице рядом со зданием образовательного учреждения. С крыши школы свисают огромные сосули, а дети проходят на лыжах прямо под ними.

Фото: паблик ВКонтакте «Александровск-Яйва | LIFE»

«Дети всю зиму катаются здесь на лыжах (уроки физкультуры) и стоят под такими сосулями, просто огромными. Никто (сотрудники школы, преподаватели) не обращают даже внимания. Это просто кошмар», — сообщалось в паблике ВКонтакте «Александровск-Яйва | LIFE».

Отметим, не очищенные вовремя крыши ежегодно становятся причиной происшествий: снежные глыбы падают на головы людей, что приводит к тяжкому вреду здоровью или смерти.

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