Прокуратура Прикамья потребовала доукомплектовать больницу оборудованием Поделиться Твитнуть

В Красновишерске прокуратура через суд обязала ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ» обеспечить больницу требуемым оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе надзорной деятельности был обнаружен дефицит в педиатрическом и терапевтическом отделениях Красновишерской ЦРБ, в частности, отсутствовали функциональные кровати, кресла-каталки, кардиомониторы и иная необходимая аппаратура.

С целью защиты прав граждан на получение качественной медицинской помощи прокурор подал иск в суд. В иске речь шла о возложении на учреждение обязанности закупить недостающее оборудование, а на региональное министерство здравоохранения — о финансировании этих мероприятий.

После того как решение суда вступит в силу, прокуратура возьмёт на контроль его исполнение.

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