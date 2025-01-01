Пермячка выплатит 100 тысяч за три пощёчины чужому ребёнку Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Жительница Перми обязана выплатить 100 тыс. руб. мальчику, которому она нанесла три пощёчины. Как сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда, женщина признана виновной в причинении вреда несовершеннолетнему.

Инцидент произошёл на улице, где осуждённая трижды ударила мальчика по лицу. Нападению предшествовал словесный конфликт между дочерью ответчицы и несовершеннолетним. После чего мать девочки схватила мальчика за капюшон и, удерживая за него, нанесла три удара ладонью правой руки по щеке потерпевшего, причинив ему тем самым физическую боль.

Нападавшую осудили по ч. 1 ст. 116.1 УК РФ, поскольку ранее, говорится в приговоре, женщина уже привлекалась к административной ответственности за применение насилия.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объёме. Решение в законную силу пока не вступило.

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