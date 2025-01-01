Школьников Пермского края научили безопасной работе с нейросетями Поделиться Твитнуть

В Нытве, в школе №3 имени Ю.П. Чегодаева, прошёл открытый «Урок цифры», посвящённый кибербезопасности и искусственному интеллекту.

Ученики восьмых классов ознакомились с основами безопасного использования нейросетей, поняли, как технологии машинного обучения поддерживают специалистов по кибербезопасности и как кибермошенники злоупотребляют этими технологиями. Им разъяснили риски при использовании открытых Wi-Fi сетей, методы распознавания фишинговых сайтов, необходимость двойной аутентификации и способы создания надёжных паролей.

Заместитель управляющего Пермским отделением Сбера, Илья Васильков, научил ребят составлять промпты для нейросетей, чтобы получать нужные изображения или текст. «Точность и корректность промпта влияют на релевантность результата», — отметил он.

Как сообщают в региональном Мининформразвития и связи, подобные уроки проводятся регулярно. В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» за последние пять лет более 450 тыс. школьников Прикамья участвовали в таких занятиях. Очные уроки охватили 139 учебных заведений региона.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин не раз заявлял, что регион ориентирован на внедрение современных технологий. «Пермские роботы известны далеко за пределами страны, а стартапы и крупные компании региона успешно внедряют высокие технологии в различные сферы общества. Важно, чтобы ребята со школьной скамьи могли получать знания и навыки, востребованные в мире», — отмечал губернатор.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских говорит, что Прикамье и Россия нуждаются в новых молодых и амбициозных ИT-специалистах. «Образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. Именно поэтому регион все пять лет с момента проведения самого первого "Урока цифры" поддерживает образовательный проект и не пропускает ни одного нового модуля», — добавил министр.

По словам депутата Госдумы от Пермского края, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, обучение школьников кибербезопасности и безопасному использованию нейросетей — важный шаг в развитии цифровой грамотности всех наших граждан. «В современном мире, где технологии искусственного интеллекта становятся все более доступными, критически важно не только уметь использовать их с пользой, но и осознавать потенциальные угрозы. Такие образовательные инициативы, как "Урок цифры", помогают формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к цифровой среде и развивают навыки, востребованные в ИТ-индустрии», — считает он.

Проведение уроков цифровой грамотности в рамках проекта «Урок цифры» будет продолжено благодаря новому нацпроекту «Экономика данных», инициированному президентом РФ.

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