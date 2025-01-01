Алёна Бронникова В Прикамье предложили смягчить условия инициативного бюджетирования для молодёжи Вовлекать в реализацию проектов планируется молодых людей с 14 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье состоялось заседание рабочей группы регионального Совета представительных органов муниципалитетов по совершенствованию механизмов инициативного бюджетирования для молодёжи. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, по итогам обсуждения планируется направить правительству ряд рекомендаций.

Так, в инициативное бюджетирование предлагается вовлекать старшеклассников с 14 лет. Согласно действующему законодательству, в проектах могут учувствовать подростки только с 16 лет.

Также для молодёжи до 24 лет предлагается ввести возможность замещения инициативных платежей на выполнение неокторых видов работ собственными силами или с привлечением волонтёрского труда. Для молодых людей старше 24 лет — установить размер платежа не более 0,01% от стоимости проекта.

Для оказания поддержки по сбору конкурсной документации, составлению заявок, последующему сопровождению предложено создать единое окно. Кроме того, по мнению, участников заседания, необходимо сформировать отдельный перечень направлений, на которые сможет заявляться молодёжь.

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