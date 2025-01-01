На автобусный маршрут №71 в Перми временно вывели автобусы-гармошки
Позднее их заменят новые МАЗы
В Перми начали курсировать автобусы-гармошки Volgabus-6271 на маршруте №71. Эти транспортные средства будут выполнять рейсы до тех пор, пока в город не поступят новые автобусы большого класса МАЗ-203. Об этом сообщает телеграм-канал «Автобусы и вообще».
Когда новые МАЗы прибудут, автобусы-гармошки будут перенаправлены на другие городские маршруты.
Согласно информации тг-канала, выбор автобусов МАЗ был связан с выгодой белорусского лизинга, который существенно дешевле рыночных цен, предлагаемых российскими лизинговыми компаниями без льгот.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в Перми запустили новый маршрут №82 на новых «Газелях City».
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