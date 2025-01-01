В Пермском крае простятся с погибшим на СВО гранатомётчиком Виталием Власовым Военнослужащий погиб в декабре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Нытвенского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Нытвенского округа Пермского края Виталий Власов. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Рядовой Власов служил гранатомётчиком в штурмовом подразделении и погиб 1 декабря 2024 года при выполнении боевой задачи.

Похороны состоится 4 февраля на ст. Чайковская. Церемония прощания начнётся в 11:00 в Доме творчества по адресу ул. Коробейникова, 2, а гражданская панихида — в 12:00.

Местные власти выразили соболезнования родными и близким погибшего.

Напомним, ранее, 31 января, в Бардымском округе простились с участником СВО Русланом Мустакимовым. Ему было 39 лет. Обстоятельства смерти в администрации Бардымского округа не уточнили.

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