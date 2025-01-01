В Прикамье простились с участником спецоперации из Барды Руслану Мустакимову было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В администрации Бардымского муниципального округа сообщили о похоронах участника СВО, уроженца Барды Руслана Мустакимова. Его проводили в последний путь 31 января. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

«Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — рассказали в администрации, не уточнив обстоятельства гибели военнослужащего.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Руслан Мустакимов родился 11 ноября 1985 года в Барде. Учился в Бардымской средней школе №2, а затем после продолжил обучение в профессиональном училище №84. Работал вахтовым методом.

Власти выразили соболезнования родным и близким убитого.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Отметим, в конце прошлого года в Бардымском округе похоронили его однофамильца, пулемётчика стрелкового батальона Айдара Мустакимова. Он также погиб в возрасте 39 лет.

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