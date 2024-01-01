В СВО погиб житель Прикамья Айдар Мустакимов Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Бардымского округа

В с. Сараши Бардымского муниципального округа простились с участником СВО ефрейтором Айдаром Мустакимовым. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Айдар родился 2 февраля 1985 года в Нижневартовске. Потом семья переехала в Бардымский район, где мальчик окончил Сарашевскую среднюю школу. После этого молодой человек служил в рядах Вооружённых сил России в Москве в рядах спецслужб.

В этом году, 26 мая, он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Там он служил пулемётчиком стрелкового батальона.

Мужчина погиб 7 июля при исполнении воинского долга в городе Горловка. Обстоятельства его смерти не разглашаются.

Похоронили военнослужащего в с. Сараши 5 сентября.

Напомним, 5 сентября также похоронили участника СВО из Березников, рядового Дениса Савченко, который погиб в зоне боевых действий специальной военной операции.

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