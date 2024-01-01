В Пермском крае хоронят погибшего на СВО Дениса Савченко Поделиться Твитнуть

Денис Савченко

ВКонтакте

Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб житель Березников рядовой Денис Савченко. Об этом в официальной группе ВКонтакте сообщили чиновники городской администрации. Когда, где и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не уточняется.

Прощание с бойцом пройдёт 5 сентября в Культурно-деловом центре (Березники, ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида началась в 10:00.

«Администрация города Березники выражает глубокие соболезнования родным и близким Дениса Владиславовича», — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось, что в Большесосновском муниципальном округе Пермского края 4 сентября похоронили погибшего в зоне специальной военной операции Алексея Хомякова. Ему было 22 года. В 2023 году молодой человек был призван в Российскую армию, а погиб он «при исполнении обязанностей военной службы в командировке по охране государственных границ».

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