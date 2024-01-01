В Пермском крае простились с погибшим на СВО 22-летним призывником Поделиться Твитнуть

Алексей Хомяков

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В Большесосновском муниципальном округе Пермского края 4 сентября похоронили погибшего в зоне специальной военной операции на Украине Алексея Хомякова. Об этом сообщили в местной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

Родился Алексей 16 ноября 2001 года, окончил девять классов Большесосновской школы, поступил в Строгановский колледж, стал мастером по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка (ТО МТП).

В 2023 году молодой человек был призван в Российскую армию. «Погиб при исполнении обязанностей военной службы в командировке по охране государственных границ», — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции погиб рядовой Александр Апостол из Пермского края. Как и когда он попал на СВО, власти не уточнили. Известно лишь, что он был пулемётчиком. Похоронили Александра Апостола 4 сентября в с. Сепыч.

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