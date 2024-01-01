В Прикамье похоронят участника СВО Александра Апостола Он погиб 17 августа Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского городского округа

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб рядовой Александр Апостол из Пермского края. Об этом сообщила администрация Верещагинского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Александр родился в д. Елохи 16 сентября 1991 года. Он учился в Комаровской школе, а позже семья переехала в с. Сепыч, где мальчик окончил местную школу. После этого он поступил в Зюкайский аграрный техникум, где получил специальность «автослесарь». Позже работал в Верещагино на автозаправочной газовой станции.

Как он и когда он попал на СВО, власти не уточнили. Известно лишь, что он был пулемётчиком 1 отделения 2 взвода и погиб 17 августа.

У него остались мама, два брата и дочь.

Прощание с Александром Апостолом состоялось в Верещагино 4 сентября. Военнослужащего похоронят в с. Сепыч.

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