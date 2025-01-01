Алёна Бронникова Проектирование нового производства обойдётся СМЗ в Прикамье в 776 млн рублей Предприятие заключило контракт с подрядчиком Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Прикамье ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) заключило контракт на проектирование нового производства. Сумма составила 776 млн руб.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», исполнитель должен будет выполнить инженерно-техническое проектирование производственных процессов и производств на предприятии. При этом информация об исполнителе, сроках выполнения работ, и какое именно производство будет спроектировано, не раскрывается.

Ранее стало известно, что СМЗ планирует создать новое разделительное производство для обеспечения высокотехнологичных отраслей российской экономики стратегическими металлами. Инвестиции в проект оценили более чем в 7 млрд руб. Реализация проекта позволит трудоустроить 127 человек. Предполагается, что работы будут завершены в 2027 году.

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно производит 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

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