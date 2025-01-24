«Росатом» приступает к проектированию нового производства в Пермском крае Реализация проекта должна завершиться в 2027 году Поделиться Твитнуть

В пятницу, 24 января, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров провели рабочую встречу, посвящённую перспективам развития ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ является частью горнорудного дивизиона «Росатома»). Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Завод производит ниобий, тантал и титан, а также извлекает редкоземельные металлы (лантаноиды) в составе коллективного концентрата. В планах же ОАО — создание нового разделительного производства, что обеспечит высокотехнологичные отрасли российской экономики стратегическими металлами и повысит сырьевую независимость страны. Инвестиции в проект составят более 7 млрд руб., планируется трудоустройство 127 человек. Реализация проекта должна завершиться в 2027 году.

В прошлом году специалисты «Росатома» разработали технологию для выделения редкоземельных металлов из группового концентрата, включая неодим и празеодим. Постоянные магниты являются основным источником спроса на рынке РЗМ, находя применение в ветровой энергетике, электродвижении и пр. «Росатом» нацелен обеспечить внутренний рынок сырьём для производства 1 тыс. тонн магнитов в год на стартовом этапе нового производства в Соликамске.

Как отметил Кирилл Комаров, в этом году Горнорудный дивизион «Росатома» приступает к проектированию нового производства.

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