Суд изменил меру пресечения директору кунгурского «Водоканала» Андрей Богомолов обвиняется в мошенничестве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кунгурский городской суд смягчил меру пресечения директору КГМУП «Водоканал» Андрею Богомолову. Домашний арест заменён на запрет определённых действий. В решении суда сказано, что окончить предварительное следствие к указанной дате не получилось, при этом обвиняемый долгое время находился под домашним арестом и нарушений не допускал. Об этом пишет «Рифей».

Напомним, утром 15 мая 2024 года в кунгурский «Водоканал» с обысками нагрянули силовики, в том числе из управления ФСБ по региону. В тот же день правоохранительные органы задержали руководителя предприятия Андрея Богомолова по подозрению в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По версии следствия, мужчина использовал должность, чтобы похитить деньги предприятия в сумме, превышающей 2 млн руб.

Богомолов будто бы заключал фиктивные контракты с подрядчиками на строительство водопроводных сетей. Он подписывал договоры на ремонты со сторонними организациями, которым начисляли за это деньги. Впоследствии денежные средства обналичивались, а обвиняемый, считает следствие, присваивал их себе. При этом работы проводились не частными подрядчиками, а сотрудниками «Водоканала».

Тогда же Богомолова заключили под домашний арест.

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