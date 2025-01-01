В троллейбусах Березников не стало кондукторов Оплатить проезд можно с помощью валидаторов Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

С 1 февраля 2025 года электрический транспорт (троллейбусы) в Березниках Пермского края перешёл на бескондукторную систему оплаты проезда.

Теперь оплата проезда производится пассажирами через стационарные валидаторы на стойках в салонах транспортных средств. Также можно произвести оплату по QR-коду.

Как рассказали в администрации Березников, следить за своевременной оплатой проезда будут контролёры АО «ГорТрансРесурс». В случае отказа пассажиров произвести оплату, а также сообщить свои данные для составления акта об административном правонарушении на место будут вызываться сотрудники Росгвардии.

Власти также напомнили, что штраф за безбилетный проезд в Березниках составляет 2500 руб., за повторное нарушение – 5 тыс. руб.

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