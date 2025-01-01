Пермский Театр-Театр требует от сервиса доставки суши 284 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Пермский Театр-Театр подал иск против ООО «Кальмар Фуд» (компания занимается доставкой суши и роллов). Исковое заявление было направлено в Арбитражный суд Пермского края. На данный момент иск не принят к рассмотрению. На документ первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Культурное учреждение требует от сервиса 284,3 тыс. руб.

Исполнительный директор театра Егор Мухин рассказал изданию, что требования связаны с задолженностью компании за аренду помещения. «Кальмар» располагается на первом этаже Театра-Театра.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12в заработала детская сцена Театра-Театра и ЗОЖ-кафе «Огород»: в меню будут блюда здоровой пищи, а также специальные авторские десерты. Позднее здесь откроется актёрская школа и детский книжный магазин с эксклюзивным ассортиментом, специально подобранным в столичных издательствах.

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