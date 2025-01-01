За грубый шантаж должника коллекторов в Прикамье оштрафовали на 25 тысяч Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае коллекторы микрофинансовой компании «Вердон» признаны виновными по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и оштрафованы на 25 тыс. руб. Об этом сообщили в ГУФССП по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что жертвой коллекторов стал пермяк, обратившийся за займом в МКК «Вердон». Мужчина заключил договор, по которому должен был вернуть кредиторам 9450 руб. через 45 дней, но не смог этого сделать. Тогда он столкнулся с оскорблениями и шантажом. За защитой своих прав и интересов пострадавший обратился к судебным приставам.

В ходе расследования установлено, что коллекторы при общении с гражданином неоднократно игнорировали требования действующего законодательства.

«Во-первых, они намерено вводили заемщика в заблуждение о последствиях неисполненных обязательств, тем самым оказывая на него психологическое давление и формируя чувство безысходности. Во-вторых, взыскатели неоднократно писали гражданину сообщения оскорбительного содержания, а также угрожали распространением недостоверной информации. В частности, обещали вынести на суд общественности ложные факты о том, что должник и его родственники замечены в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних», — говорится в информации ведомства.

Судебные приставы напомнили, что физические лица защищены от так называемого «выбивания долгов» на законодательном уровне. Жители Пермского края, в отношении которых применяются незаконные действия, могут обращаться в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

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