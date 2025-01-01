Сдавшим нормы ГТО жителям Прикамья предоставят налоговый вычет Поделиться Твитнуть

Ксения Старцева

Жители Пермского края смогут воспользоваться налоговым вычетом за успешное выполнение нормативов комплексной программы ГТО. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

С 2025 года в России стартуют новые инициативы поддержки граждан, прошедших испытания на получение знаков отличия. При этом, помимо дополнительных баллов к ЕГЭ для школьников, трудоспособные граждане получат право на налоговый вычет. Его размер — 18 000 рублей за налоговый период. Это не сумма, которая будет зачислена на счет, а часть дохода, освобождаемая от НДФЛ.

Налоговый вычет смогут получить лица, впервые выполнившие нормативы ГТО и получившие знак отличия и те, кто повторно сдал нормативы спустя год и подтвердил свой знак.

Основное требование для получения вычета — прохождение диспансеризации в календарном году, когда был получен знак или его подтверждение. Вычет можно оформить через налоговую инспекцию или через работодателя.

По данным минспорта края, в 2024 году зарегистрировались 45 тыс. жителей региона, а более 60 тыс. прошли испытания, из которых около 41 тыс. получили знаки отличия.

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