В Пермском крае ожидаются ледяные снегопады и похолодание Жителей призывают соблюдать меры безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

После аномального тепла в Прикамье придёт похолодание. В начале недели на севере и востоке региона синоптики прогнозируют сильный снег, а в отдельных территориях Пермского края — гололёдно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега на проводах. На дорогах возможна гололедица. Об этом рассказали в Пермском ЦГМС.

«На севере края уже начинается похолодание, обусловленное усилением антициклона над Карским морем. Но до Перми оно по сути не доберётся, и понижение температуры до -5° ожидается лишь утром во вторник», — отмечают синоптики.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями, в ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи линий электропередач и слабо закреплённых конструкций. В связи с непогодой возможны аварии на системах ЖКХ, заторы на дорогах и увеличение дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, 29 января в Пермском крае был побит прежний рекорд максимальной температуры воздуха. На метеорологической станции в Чайковском термометр зафиксировал +1,8°, что на 0,3° выше рекорда 2002 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.