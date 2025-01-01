В Пермском крае простились с погибшим участником СВО Радионом Ахмаровым Ему был всего 21 год Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского округа

В Бардымском муниципальном округе похоронили военнослужащего Радиона Ахмарова, который погиб в ходе российской спецоперации 4 декабря прошлого года. Об этом сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Радион Ахмаров родился 26 марта 2003 года в Нижневартовске. После окончания 9 класса он поступил в Нефтяной институт филиала Югорского государственного университета по специальности «Разработка нефтяных и газовых скважен».

Фото: Культурно-досуговый центр Сюзянский СК

В 2023 году молодого человека призвали на срочную службу, которую он проходил в Хабаровске. Там он подписал контракт на участие в СВО. В июле 2024 года военнослужащего командировали в зону боевых действий спецоперации, а 4 декабря того же года он погиб при выполнении боевых задач, спасая сослуживцев.

Фото: Культурно-досуговый центр Сюзянский СК

Молодого человека похоронили в д. Сюзянь. Населённый пункт расположен на реке Большая Нюню и входит в состав Брюзлинского сельского поселения. Деревня находится примерно в 14 км к юго-востоку от Барды.

Как ранее писал «Новый компаньон», 3 февраля в Верещагинском округе похоронят сразу трёх участников СВО: Игоря Вяткина, Ивана Мехоношина и Эдуарда Мамаева. Всех их с утра будут отпевать в Храме Божией Матери «Феодоровская».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.