В Пермском крае в один день простятся с несколькими погибшими на СВО военнослужащими Ивана Мехоношина и Эдуарда Мамаева похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В ходе спецоперации на Украине погибли сразу двое жителей Верещагинского округа — Иван Махоношин и Эдуард Мамаев. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Иван Мехоношин родился 27 октября 1989-го в д. Углево Верещагинского района. В 2005-м окончил девять классов Нижнегалинской школы, а затем работал мастером строительных работ. В спецоперации была рядовым мотострелкового отделения и погиб 20 июня прошлого года.

Эдуард Мамаев родился 23 августа 1968 года в Перми. На СВО он служил в качестве рядового, был стрелком стрелкового отделения и погиб 10 января этого года.

После окончания школы получил профессию сварщика в пермском училище № 30, а с 1987 по 1989 годы служил в армии. Сначала он жил сначала в с. Вознесенское, а потом в пос. Ленино. Работал подсобным рабочим.

Отпевание состоится 3 февраля в 12:00 в Храме Божией Матери «Феодоровская» в Верещагино. Церемония прощания с военнослужащими пройдёт во Дворце досуга в 13:00, а с в 13:30 запланирован траурный митинг.

Напомним, в тот же день, 3 февраля, в Верешагино простятся с 29-летним Игорем Вяткиным. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения погиб 22 ноября. У него остались дочь, жена, родители, сестра и брат. Отпевание состоится в 10:00 в Храме Божией Матери «Феодоровская». Таким образом, в один день в Верещагино похоронят сразу трёх погибших на СВО.

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