Алёна Бронникова В Прикамье в один день похоронят двоих погибших в ходе СВО Прощание состоится 3 февраля Поделиться Твитнуть

В Прикамье 3 февраля состоятся похороны двоих погибших в спецоперации в Украине. Администрации муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким военнослужащих.

В Верещагинском округе в понедельник простятся с 29-летним Игорем Вяткиным. Рядовой, наводчик мотострелкового отделения погиб 22 ноября. У него остались дочь, жена, родители, сестра и брат. Отпевание состоится в 10:00 в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская», церемония прощания пройдёт во Дворце досуга в 11:00.

В этот же день в с. Ключи Суксунского округа в 1:00 пройдут похороны Александра Курцева. Прощание будет организовано в храме в честь Воскресения Христова. Обстоятельства жизни и гибели военнослужащего не уточняются.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 февраля прошли похороны ещё двух жителей Пермского края, погибших в ходе СВО. В Добрянке простились с Иваном Драничниковым, в Берёзовском округе — с Максимом Михайловым.

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