Алёна Бронникова В Пермском крае простились с погибшим на СВО Максимом Михайловым Похороны прошли в Берёзовском округе Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Березовского округа Пермского края" ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Берёзовского муниципального округа Максим Михайлов. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Максим родился 31 июля 1996 года. После окончания школы поступил в Кунгурский центр образования №1, взял академический отпуск в 2014 году, отправился на прохождение срочной службы в армии.

Во время срочной службы он подписал контракт с национальной гвардией РФ. Погиб, находясь в служебной командировке для участия в СВО.

«Максим был добрым, спокойным, отзывчивым парнем, хорошим мужем и отцом для своей семьи. Проститься с ним можно в субботу, 1 февраля», — говорится в информации властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 1 февраля в Добрянке простятся с погибшим в прошлом году 38-летним Иваном Драничниковым. У него остались мать, жена, сын и дочь.

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