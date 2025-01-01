В Прикамье похоронят погибшего в августе участника СВО
Прощание с Иваном Драничниковым пройдёт 1 февраля
В ходе спецоперации на территории Украины в прошлом году погиб 38-летний житель Добрянки Иван Драничников. Об этом сообщает местная газета «Зори Плюс».
По данным издания, он родился в с. Карагай, а в подростковом возрасте с родителями переехал жить в Саратов.
С 2004 по 2006 год был на военной службе. Проходил её в должности механика-водителя. В 2014 году женился и переехал жить в Добрянку, где работал на территории Добрянского округа вахтовым методом.
В марте прошлого года Иван заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где служил наводчиком. Погиб 15 августа в Красноармейском районе, в с. Журавка. У него остались мать, жена, сын и дочь.
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