«Парма» проиграла баскетболистам «Самары» в гостевом матче Это уже третье поражение пермской команды Поделиться Твитнуть

Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Самаре» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Пермяки проиграли в гостях. Итог матча — 84:78 в пользу хозяев.

«Мы уже которую игру спасаемся, когда в четвертой четверти начинаем защищаться, а здесь же наоборот, зная, что у человека идет бросок, давали ему бросать и забивать. Я тренер, я отвечаю за это, но команда не выполнила этот момент. «Самара» победила заслуженно, поздравляю команду соперника», — прокомментировал итоги игры главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин.

В матче отличились Гарретт Нэвелс (30 очков) и Ройс Хэмм (19 очков).

Стоит отметить, что это уже третье поражение пермской команды в последних четырёх встречах, а у самарцев, наоборот, до этого было подряд 11 проигранных матчей.

Следующий матч «Парма» проведёт 5 февраля дома против УНИКСа.

Напомним, 29 января баскетболисты «Пармы» выиграли у команды «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ. На домашней площадке пермяки обошли соперников из Екатеринбурга со счётом 88:84. Победа «Парме» досталась в овертайме.

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