«Парма» в овертайме обыграла «Уралмаш» Встреча закончилась со счётом 88:84 Поделиться Твитнуть

Фото: Unsplash

В матче Единой лиги ВТБ, состоявшемся 29 января в УДС «Молот», баскетбольный клуб «Парма» выиграл у команды «Уралмаш». На домашней площадке пермяки обошли соперников из Екатеринбурга со счётом 88:84.

Как отмечают в клубе, «Парма» отыгралась после отставания и «дожала» «Уралмаш» в овертайме. В основное время подопечные Евгения Пашутина добились ничьей — 76:76, овертайм принёс им ещё 12 очков.

Самым результативным игроком матча стал Самсон Руженцев с 22 очками и шестью подборами. За ним следуют Ройс Хэмм с 18 очками и 13 подборами и Гарретт Нэвелс, который заработал 17 очков, 2 подбора и 5 передач.

Сейчас в турнирной таблице Единой лиги ВТБ пермский клуб занимает шестое место.

Напомним, в предыдущем матче, который прошёл 25 января на стадионе «Кристалл» в Саратове, «Парма» уступила хозяевам площадки — команде «Автодор» — со счётом 94:63.

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